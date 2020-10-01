  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 274 daimi işçi alacak! Başvuru şartları nelerdir?

() 274 daimi işçi alacak! Başvuru şartları nelerdir?

(), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi edecek. OGM'nin konuya ilişkin ilanı 'de yayımlandı. Peki başvurular nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte OGM personel alımı ile ilgili detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü OGM 274 daimi işçi alacak! Başvuru şartları nelerdir?

AA

01.10.2020, 09:31

Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 274 daimi işçi alacak! Başvuru şartları nelerdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA