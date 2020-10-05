Sonbahar alerjisi hayatınızı zorlaştırmasın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin, sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte aktifleşen gribal enfeksiyonların üst solunum yollarını duyarlı hale getirerek alerjiyi, alerjilerin de enfeksiyonları tetiklediğine dikkat çekti. Şeffaf renkli burun akıntısı, arka arkaya hapşırık krizleri, burun tıkanıklığı, gıcık şeklinde öksürük nöbetleri, burunda veya damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, baş ve yüz ağrısı, koku ve tat alma bozuklukları, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği, cilt döküntüleri...

Bu yakınmalar sonbahar alerjisinin belirtilerini oluşturuyor. "Alerjilerde bu belirtilerin tümü bir arada olmayabiliyor, dolayısıyla zaman zaman normal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışabiliyor" uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: "Hatta öksürük, geniz akıntısının yarattığı boğaz tahrişi ve buna bağlı gelişen boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku alma bozuklukları ile öksürük gibi semptomları olan hastalar korona virüs hastalığına yakalandıklarını düşünebiliyorlar. Böyle bir durumlarda mutlaka ayrıntılı bir muayene yapılması gerekiyor."

14 ADIMDA KORUNUN

● Kuru ve rüzgarlı havalarda mümkünse dışarı çıkmayın.

● Soğuyan hava ve ısınma problemleri nedeniyle gelişen rutubetli ortamlarda bulunmayın.

● Özellikle bahçe ve toprak işlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, toprağa yerleşmiş küf ve mantar sporlarına karşı önlem alın.

● Rutubetin artması ev akarlarının da artmasına neden oluyor. Isınma düzenini erkenden ayarlayın, buraları sık havalandırın. Boya badanayı yaz mevsiminde yaptırın ve mümkünse yatak odası olarak tercih etmeyin.

● Toz alerjiniz varsa evdeki süs ve aksesuar gibi çok gerekli görmediğiniz eşyaları ortalıkta tutmayın.

● Evinizin havalandırılması işlemini akşam saatlerinde yapmaya özen gösterin.

● Klimanız filtrelerini değiştirin.

● Kurumuş ağaç yapraklarının bol olduğu alanlarda yürüyüş ve piknik yapmayın.

● Sokağa çıktığınızda güneş gözlüğü ve maske kullanın.

● Aracınızda filtre kullanmayı ve bunu periyodik değiştirmeyi ihmal etmeyin.

● Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunun.

● Sosyal mesafeye dikkat edin ve hasta kişilerden uzak durun.

● Kapalı alanlardan mümkün olduğunca kaçının.

● Eve girdiğinizde giysilerinizi mutlaka değiştirin, ardından mutlaka duş alın.

● Sigara tüketmeyin, sigaralı ortamlardan da uzak durun.