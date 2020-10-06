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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm canlı izle! EDHO yeni bölüm canlı izle

ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başladı mı?' sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. EDHO'da bu hafta, Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm.

06.10.2020, 19:21