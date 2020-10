2021 teknoloji yılı olacak

Teknoloji, doğal kaynakların basit bir araç olarak insanlar tarafından kullanılmasıyla başladı. Mağara döneminden günümüze uzanan süreçte geldiğimiz nokta heyecan verici olsa da, bu alanda yeni buluşların ve icatların devinimi son bulmayacak. Birçok teknoloji uzmanı da bu konuda aynı fikirde. Yapılan tahminlere göre 2021 yılında dünya yeni teknolojilerle tanışacak. Sağlık, teknoloji, bilim, kültür-sanat ve iş alanlarında 2021 teknoloji trendlerinde pek çok değişiklik bizleri bekliyor.



DRONE İLE TESLİMAT

KARGO şirketleri drone ile teslimat için bir süredir hazırlık içindeydi. Bu fikre, ilk olarak Amazon'un ABD'de yaptığı denemelerde tanık olmuştuk. 2016'da denenen bu teknolojinin yaygın hale gelmesi için elbette çok çaba gerekiyor. Fakat önümüzdeki yıl insansız hava araçlarının uçuş izinlerinde yapılacak düzenlemelerle, drone taşımacılığı ön plana çıkacak gelişmelerden biri olabilir.



EVCİL ROBOTLAR

EVCİL hayvan sahiplenmek istiyorsunuz ama alerjiniz var ya da oturduğunuz konut buna müsait değil. Sorun değil. Çok yakında robot evcil hayvanlar geliyor. Petoi Bittle adındaki ve avuç içi boyutlarındaki bu robot köpek, kullanıcılara bir evcil hayvanla eğlenceli ve eğitici bir deneyim vadediyor. İsterseniz robot köpeğinizi programlayıp eğitebileceksiniz. Böylece onları kodlama ve STEM eğitimi konusunda da geliştirebiliyorsunuz.



AKILLI YÜZÜK

BLUETOOTH ve NFC teknolojilerini kullanan Token Smart Ring, adeta her şeyi tek seferde çözmenizi sağlayacak. Örneğin alışverişte ödeme yapmak istediğinizde yüzüğünüzle temassız ödeme yapabilir ya da arabanızın kapısını açıp motoru çalıştırabilirsiniz. İç kısmında bir parmak izi sensörüne sahip olan bu akıllı yüzük sadece siz taktığınızda aktif olacak.



YAPAY ZEKA HER YERDE

HEMEN her alanda hayatımızda yer edinen yapay zeka, önümüzdeki yıl daha da verimli bir şekilde kullanılacak. Dev teknoloji şirketleri, bu alanda yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla Apple Siri'nin ya da Google Asistan'ın yeteneklerini geride bırakacak. Şirketler, yapay zekayı kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmeye ve iş eylemlerini modernleştirmeye odaklanmış durumda.



GALAXY NOTE20 ULTRA EN İYİ TELEFON SEÇİLDİ

SAMSUNG'UN yeni amiral gemisi Galaxy Note20 Ultra, Consumer Reports dergisinin akıllı telefon kategorisinde ilk sırada yer aldı. Derginin Galaxy Note20 serisinin Ağustos ayındaki lansmanından bu yana en son çıkan akıllı telefonlar genelinde yaptığı değerlendirmesinde, toplam 85 puanla birinci oldu. Galaxy Note20 Ultra ekran, performans ve rahatlıkta en yüksek değerlendirme olan "Mükemmel" notunu aldı. Yeni modelin yüksek hız, tek şarjda 36,5 saat süren pil ve kamera performansı da dikkat çeken diğer özellikleri oldu.



INSTAGRAM 10. YAŞINI YENİ ÖZELLİKLE KUTLUYOR

SOSYAL medya devi Instagram 10. yaşını yeni bir özellikle kutladı. Daha önce kullanıcıların veri ihlaline sebep olduğu gerekçesiyle devre dışı bırakılan Photo Map özelliği, yeniden aktif hale getirildi. Kullanıcılar devre dışı bırakılan versiyonda, paylaştığı fotoğrafları nerede çektiğini harita üzerinde gösterebiliyordu. Yeni Photo Map özelliğinde ise, fotoğrafın çekildiği konumu sadece kullanıcı görebilecek. Veri ihlali yaratmaması için takipçileri ile paylaşamayacak.

Erman AZAR