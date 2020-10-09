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Yine pitbull dehşeti

'un Havza ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki ve arkadaşları oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi.

Yine pitbull dehşeti
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Evin bahçesinde bağlı olmadığı öğrenilen 3 adet pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN ÖLDÜ
HATAY'DA bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp başını refüje çarpan Ahmet Doğan (44) hayatını kaybetti. Olay yanının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Acı olayın ardından yıkılan Doğan'ın ailesi, sokak köpekleriyle ilgili önlem alınmasını isteyerek bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

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