Yine pitbull dehşeti

Evin bahçesinde bağlı olmadığı öğrenilen 3 adet pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KÖPEKLERDEN KAÇARKEN ÖLDÜ

HATAY'DA bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp başını refüje çarpan Ahmet Doğan (44) hayatını kaybetti. Olay yanının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Acı olayın ardından yıkılan Doğan'ın ailesi, sokak köpekleriyle ilgili önlem alınmasını isteyerek bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.