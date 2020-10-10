Samet ve İkbal’in yüzü gülecek

Aydın Söke'ye bağlı Savuca Mahallesi'nde yaşayan Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan İkbal Eksik, 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Kulakları doğuştan olmayan ve 2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal'in cihaz kullanmadan duyabilmesi için umut ışığı doğdu.

400 BİN TL LAZIMDI

Ancak Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede yapılan ameliyat için doktorların 400 bin lira istemesi İkbal'in ailesini çaresiz bıraktı. Ailenin sesini duyuran Yeni Asır'ın '400 bin liraya duyabilecek' başlıklı haberinin ardından küçük kız için seferberlik başlatıldı. Sosyal medyada İkbal için yapılan bağış çağrılarına duyarsız kalmayan hayırseverlerin desteği ve Aydın Valiliği onayı ile AHBAP Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında baba Hikmet Eksik adına acılan hesapta 2 günde 400 bin lira birikti. Cihaz olmadan duyacağı için çok mutlu olduğunu belirten küçük İkbal, "Hayallerim gerçekleşti" dedi. Baba Hikmet Eksik de emeği geçen herkese teşekkür etti.





HALUK LEVENT'TEN ŞARKI SÖZÜ

İKBAL için başlatılan yardım kampanyasına destek veren derneğin kurucusu Haluk Levent, "İkbal duymaya başladığı zaman ona şarkı söyleyeceğim" dedi. Ünlü sanatçının bu sözü, İkbal'in sevincini ikiye katladı.





TEDAVİSİ HEMEN BAŞLADI

İKBAL'İN ardından bir sevindirici haber de Samet'ten geldi. İncirliova ilçesinde yaşayan Emoş (46) ve Serpil Aktepe (44) çiftinin çocukları Samet Aktepe, 6 ay önce bir inşaatta iş kazası geçirdi. Elektrik akımına kapıldıktan sonra 26 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ve iki kolu omuzdan kesilen Samet, Yeni Asır aracılığıyla hayırseverlerden yardım istemişti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da desteğiyle Samet'in protez kol nakli olması için tedavisine başlandı. Protez kolla hayata yeniden tutunmak istediğini belirten Samet, "Haberin ardından yetkililer devreye girdi. Yeni Asır'a sesimi duyurduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE