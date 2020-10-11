Tedavisi bir süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden Özek, "Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" diye konuştu.
ADEM ÜLKER
“Keşke onu hiç affetmeseydim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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