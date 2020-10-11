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Haberler Yaşam “Keşke onu hiç affetmeseydim”

“Keşke onu hiç affetmeseydim”

'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i (23) affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek (20), "Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" dedi.

“Keşke onu hiç affetmeseydim”
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Tedavisi bir süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden Özek, "Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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