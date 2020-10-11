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“Keşke onu hiç affetmeseydim”

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i (23) affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek (20), "Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020