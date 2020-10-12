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Haberler Yaşam AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?

kayıt tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi () öğrencileri kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçların açıklanmasının ardından binlerce öğrenci kayıt tarihlerini bekliyor. Peki AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?

12.10.2020, 10:28

2020 AÖF DGS kayıtları ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt için beklemede. Yapılan açıklamaya göre AÖF DGS kayıt tarihleri bu yıl ekim ayında alınacak. İşte detaylar...

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Yapılan yeni açıklamaya göre AÖF DGS kayıtları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecektir. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

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