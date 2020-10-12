MasterChef'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Oyunları kaybeden kırmızı takım bu hafta eleme potasına girmişti. Birincilik mücadelesinin yaşandığı yarışmada Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti. İşte MasterChef Türkiye'den elenen isim...

MASTERCHEF'DE KİM ELENDİ?

Masterchef'te Sefa'nın tabağının başarılı olmasından sonra Ebru ve Walison son 2'ye kaldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı yarışmada bu hafta veda eden isim Walison oldu. Walison elendikten sonra Ebru gözyaşlarını tutamadı.

Somer şef ise Walison'un vedasında yaptığı konuşmada yarışmacıya teşekkür ederek "Biz de senden pozitif olmayı öğrendik. dedi.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yıl boyunca oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yaptı. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşadı. Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.