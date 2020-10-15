  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Mirası mahkeme paylaştıracak

Mirası mahkeme paylaştıracak

Merhum siyasetçi ve ’nin ilk kadın ’ın mirası, kardeşleri ve yeğenleri tarafından paylaşılamadı. Bankadaki özel kasadan çıkan değerli ziynetler ve gayrimenkuller satıldıktan sonra mirasçılara mahkeme kararıyla paylaştırılacak.

Mirası mahkeme paylaştıracak
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve İzmir'in en genç ilçe belediye başkanlarından merhum Işılay Saygın'ın, bankada bulunan ve açılamayan özel kasası mahkeme kararı ile açıldı. Kasadan çıkan bir zarf ile birlikte Saygın'ın ziynet eşyaları, dövizleri, özel evrakları; iki mirasçı kardeşi ve vefat eden kardeşinin dört mirasçısı tarafından paylaşılacak. Işılay Saygın'dan kalan 20 milyon lira nakit parayı daha önce paylaşan iki kardeşi ve dört yeğeni, kalan gayrimenkuller ile kasadan çıkan değerli ziynetler için anlaşamadı.

KEMİKLERİ SIZLIYOR
Işılay Saygın'ın mirasçılarının paylaşamadığı mallarını ise mahkeme paylaştıracak. Önümüzdeki günlerde yapılacak tespit ve incelemelerin ardından, Saygın'ın 10 milyon liranın üzerinde bir değere sahip olan; köşk, yazlık ve evleri satışa çıkartılıp mahkeme kararı ile paylaştırılacak. Saygın'ın kemiklerinin sızladığını belirten en yakın yardımcılarından Habib Sak, "O yüce insanın hatıralarını yaşatmak için hiç bir şey yapmadılar. Gayrimenkulleri ve arabasını satıp parayı paylaşmak için kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Şu an Işılay Saygın'ın kemiklerini sızlatıyorlar" dedi.



5 MİLYONLUK HACİZ
MİRASI paylaşılamayan Işılay Saygın'a, vefatının ardından 5 milyonluk haciz geldiği ortaya çıktı. Yeni Asır'a konuşan merhum siyasetçinin kardeşi Işık Saygın, "Işılay Saygın, kapatılan Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapmıştı. O dönemde çalışan öğretim görevlilerinin ve tüm personelin ödenmeyen SSK pirim borcu nedeniyle 5 milyonluk haciz kararı geldi" dedi.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mirası mahkeme paylaştıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA