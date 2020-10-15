Mirası mahkeme paylaştıracak

Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve İzmir'in en genç ilçe belediye başkanlarından merhum Işılay Saygın'ın, bankada bulunan ve açılamayan özel kasası mahkeme kararı ile açıldı. Kasadan çıkan bir zarf ile birlikte Saygın'ın ziynet eşyaları, dövizleri, özel evrakları; iki mirasçı kardeşi ve vefat eden kardeşinin dört mirasçısı tarafından paylaşılacak. Işılay Saygın'dan kalan 20 milyon lira nakit parayı daha önce paylaşan iki kardeşi ve dört yeğeni, kalan gayrimenkuller ile kasadan çıkan değerli ziynetler için anlaşamadı.

KEMİKLERİ SIZLIYOR

Işılay Saygın'ın mirasçılarının paylaşamadığı mallarını ise mahkeme paylaştıracak. Önümüzdeki günlerde yapılacak tespit ve incelemelerin ardından, Saygın'ın 10 milyon liranın üzerinde bir değere sahip olan; köşk, yazlık ve evleri satışa çıkartılıp mahkeme kararı ile paylaştırılacak. Saygın'ın kemiklerinin sızladığını belirten en yakın yardımcılarından Habib Sak, "O yüce insanın hatıralarını yaşatmak için hiç bir şey yapmadılar. Gayrimenkulleri ve arabasını satıp parayı paylaşmak için kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Şu an Işılay Saygın'ın kemiklerini sızlatıyorlar" dedi.





5 MİLYONLUK HACİZ

MİRASI paylaşılamayan Işılay Saygın'a, vefatının ardından 5 milyonluk haciz geldiği ortaya çıktı. Yeni Asır'a konuşan merhum siyasetçinin kardeşi Işık Saygın, "Işılay Saygın, kapatılan Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapmıştı. O dönemde çalışan öğretim görevlilerinin ve tüm personelin ödenmeyen SSK pirim borcu nedeniyle 5 milyonluk haciz kararı geldi" dedi.

Fatih ŞENDİL