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Haberler Yaşam Demir eksikliğini kuru meyvelerle telafi edin

Demir eksikliğini kuru meyvelerle telafi edin

'de en çok görülen rahatsızlıklardan biri olan , besinler yoluyla telafi edilebiliyor. Yorgunluk ve enerji azlığı demir eksikliği belirtileri arasında yer almaktadır.

Demir eksikliğini kuru meyvelerle telafi edin
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Bunun dışında; konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, çarpıntı ve nefes darlığı hallerinde de demir eksikliği akla gelmektedir. Demir eksikliğine karşı ile bu durumu minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda bulunmaktadır. Bu gibi yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır. C vitamini ise demir emilimini artırırken hemoglobin üretiminde de önemli doğru beslenme tersine çevirmek mümkün. Demir li yer tutar. Bu yüzden demirden zengin besinler yerken, yanında C vitamini olmasına dikkat etmek gerekir.

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