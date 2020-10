Meme kanseri şüphesi olan hastaneye koşsun

Pandemi sonrası şikayetleri olmasına rağmen korku nedeniyle hastaların hekime daha geç başvurduğunu belirten Prof. Dr. Rüçhan Uslu, erken tanının önemini vurgulayarak bu durumun önlenmesi gerektiğini söyledi. Birçok uluslararası ve ulusal derneğin üyesi olan ve 100'ün üzerinde bilimsel makalesi, 200 bildirisiyle birçok kitap yayımlayan Prof. Dr. Uslu, meme kanseri farkındalık haftasında önemli açıklamalarda bulundu.



HER 8 KADINDAN BİRİ

Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürüten ve halen Alsancak'ta ki özel muayenehanesinde hastalarına hizmet veren Prof. Dr. Rüçhan Uslu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen bir kanser türü olduğunu söyledi. Her 8 kadından birinin meme kanseri olma riski taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Rüçhan Uslu; "Meme kanseri sık görülmekle beraber tedavisinde en çok gelişme kaydedilen kanser türüdür. Özellikle erken teşhis edildiğinde tedavisi son derece kolaydır. Bu nedenle erken teşhis konusunda kadınların bilinçli olması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.



VAKİT KAYBETMEYİN

Pandemi sonrası şikayetleri olmasına rağmen korku nedeniyle hastaların hekime daha geç başvurduğunu belirten Prof. Dr. Uslu, "Bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Memede veya koltuk altında genellikle ağrısız, sert, yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen kitle olması, meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, içeri doğru çöküntü, portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler meydana gelmesi, meme başı ve çevresinde renk ve şekil değişikliği, meme başında genişleme, düzleşme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlaklar oluşması, yaralar çıkması, meme başından gelen kanlı veya kansız akıntı gibi yakınmalardan herhangi birisi varsa lütfen beklemeyin ve hemen hekime başvurun. Tabi ki her ay kendi kendinizi muayene etmeyi, 40 yaşından sonra yıllık mamografi çektirmeyi ve hekime muayene olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın meme kanserinin tedavisi erken evrelerde çok kolaydır" diye konuştu.



DOĞRU BESLENMEK RİSKİ AZALTIR

Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma bazı sebze ve meyvelerin tüketimiyle meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteriyor.



C VİTAMİNİ GRUBU

Yapılan çalışmalara göre; özellikle soya içeren gıdalar (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.), meyve ve turpgil tüketimi meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerin içerisinde yer alan pomegranat maddesi antioksidan etkisinden dolayı meme kanseri oluşumunu engelliyor. Meyvelerden özellikle; limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoid maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesinin önüne geçtiği biliniyor. Sebzelerden ise brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancardan elde edilen bazı maddeler de kanser hücreleri üzerine ölümcül etki yapıyor.

TOLGA TEKİN