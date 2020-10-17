Özkaya’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 'ballı' hayır

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri, tamamen organik bal üreterek kurdukları kooperatif ile sattıkları baldan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi okullara yardım ediyor. Balçova Baraj bölgesindeki 17 kovandan yılda ortalama 60-70 kilo bal aldıklarını anlatan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, şöyle konuştu:

70 KİLO BAL ÜRETİMİ

"Ortaokul öğrencilerimiz kurdukları bal üretim ve satış kooperatifi ile Balçova'da çam ormanları ve sayısız çiçek olan ortamda bulunan kovanlarımızda tamamen organik, yılda 60-70 kilo bal üretiyor. Bal üretimi yıllara ve havanın nemine göre değişiyor. Üretim sırasında hiçbir sentetik ürün kullanılmıyor. İlaçlar bile sentetik değil." Üretilen balların okullardaki marketlerde ya da semt pazarlarında öğrencileri tarafından satıldığını kaydeden Özkaya, "Çocukların üretimin yanında ticaret, alışveriş bilgi ve deneyimi almasını da sağlıyoruz" dedi. Özkaya, satılan baldan, tıpkı diğer tarımsal ürünler gibi elde edilen gelirin yarısını öğrenciler paylaşırken, kalan kısmıyla da ihtiyaç sahibi okullara kütüphane, engelli sınıfı, okul tadilatı, bilgisayar bağışladıklarını bildirdi. Özkaya, "Geçen yıl tarımsal ürünlerden 97 bin lira satış geliri elde ettik. Gelirimizin tümünü hayır işlerinde kullandık" diye konuştu.