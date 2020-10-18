  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Maria ile Mustafa yeni bölüm izle!

ile yeni bölüm izle!

ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen ve dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından ' canlı izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa canlı izleme adresi.

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle!

18.10.2020, 20:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020,20:19

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir. Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.

MARİA İLE MUSTAFA 7. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA