Rahmi Koç’a 90. doğum gününde korona şoku!

Koç Holding Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç, korona virüse yakalandı. 9 Ekim'de Bodrum'da 90. yaşı için doğum günü partisi düzenleyen Koç'un virüsü nereden kaptığı bilinmiyor. Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Alınan bilgiye göre Rahmi Koç, 9 Ekim'de Muğla Bodrum Türkbükü'nde, sahibi olduğu Divan Palmira Otel'de 90'ıncı yaş günü için parti düzenledi. Koç, ailesinin yanı sıra yakın arkadaşlarını da partiye davet etti. Daha sonra İstanbul'a dönen Koç, önceki gün solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne gitti. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç, 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede Kovid 19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.



PARTİYE KATILAN HERKESİN TEST SONUÇLARINA BAKILMIŞ

Rahmi Koç'un Bodrum'da yaşayan yakın bir arkadaşı, sağlık konusunda çok titiz olduğunu belirterek, "Doğumgünü partisi için de olağanüstü önlemler alındı. Test yaptırmayanlar partiye alınmadığı gibi, katılanların test sonuçlarına da bakıldı" dedi. Rahmi Koç'un virüsü başka yerde de kapmış olabileceğini ifade eden arkadaşı, "Eğer burada kapmış olsaydı, hem davetliler hem de otel çalışanları karantinaya alınırdı. Kaldı ki verdiği partinin üzerinden bir hafta geçmiş. Aldığımız bilgiye göre şu anda İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında ve durumunun iyi olduğunu öğrendik. Kısa sürede taburcu olacağına inanıyoruz" diye konuştu.