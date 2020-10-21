Erkek berberinin kadın ustası

GAZİANTEP'TE bir erkek berberinde çalışan Fatmagül Gerçek, müşterilerini nakış işler gibi özenle tıraş ediyor. Erkek berberinde kadın usta görenler ilk önce tereddüt etse de Fatmagül ustanın maharetini görünce koltuğa gönül rahatlığı ile oturuyorlar.



EL işi inceliğinde nakış işler gibi tıraş yapan Fatmagül Gerçek, hayali olan bir mesleği yaptığını söyledi.



ERKEK berberliğine hobi olarak başladığını belirten Gerçek, "Bizim daha önce bir bay-bayan kuaför salonumuz vardı, orayı çalıştırıyorduk. Sonrasında bu salona geldim, çok iyi gidiyor. Ben bunu hobi olarak yapıyorum, sevdiğim için yapıyorum ondan biraz daha dikkatliyim. Bence bu işi kadınlar yapmalı. Erkeklerden daha çok kadınların yönelmesini istiyorum" dedi.