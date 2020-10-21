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Haberler Yaşam Hobisi ahşap oyma sanatı mesleği oldu

Hobisi ahşap oyma sanatı mesleği oldu

Hobisi ahşap oyma sanatı mesleği oldu
Giriş Tarihi: 21.10.2020

KIRIKKALE'DE üniversite mezunu 24 yaşındaki Kemal Cesur, evinin bahçesine yaptığı 20 metrekarelik atölyede ahşaba şekil vererek el emeği göz nuru ile yaptığı mutfak ve dekoratif hediyelik eşyaları satıyor.

DAİMA ATÖLYEDE
AİLE ekonomisine katkıda bulunan Cesur, hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatını böylece meslek haline getirdi. Siparişlere yetişmek için gece-gündüz atölyesinde çalışan genç yetenek Cesur, mini atölyesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı, kase ve bunlara benzer muhtelif eşyalar yapıyor.

'HEPSİ DOĞAL'
AHŞAP ürünleri geleneksel olarak üretimine devam edeceğini belirten Cesur, "Ben bu eşyaları yaparken atalarımızın eskiden kullanmış oldukları at arabaları olsun, hamur tekneleri olsun, havanlar olsun bunları burada yapıp yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar zaten tamamiyle doğal" dedi.

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