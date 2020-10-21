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Haberler Yaşam Yargıtay trans bireye verilen 18 yıl adam öldürme cezasını fazla buldu

trans bireye verilen 18 yıl adam öldürme cezasını fazla buldu

'da, 'a (49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı 'ı (20) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen cezası, 1. tarafından uygulanan tahrik indirimi az bulunarak bozuldu. Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada Yıldırım, Yargıtay kararına uyulmasını istedi.

Yargıtay trans bireye verilen 18 yıl adam öldürme cezasını fazla buldu

İHA

21.10.2020, 17:44

Geçen yıl 23 Nisan günü, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yoluna devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre, Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. İkili arasında Yıldırım'ın evi önünde kavga çıktı. Derya Yıldırım, Bayraktar'ın elindeki bıçağı sopa ile vurarak, yere düşürüp aldı. Ardından da bıçağı Can Görkem Bayraktar'a sapladı. Bayraktar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü ortaya çıkan Derya Yıldırım tutuklandı.

DAVA ERTELENDİ

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Derya Yıldırım, 28 Şubat 2019 günü görülen karar duruşmasında, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, uygulanan tahrik indirimi az bularak, kararı bozdu. Bozma ilamı üzerine yeniden görülen davanın duruşmasına Bursa E. Tipi Cezaevi'nde bulunan Derya Yıldırım, SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı tarafından bozma ilamının okunması üzerine söz alan tutuklu sanık Yıldırım, Yargıtay'ın kararına uyulmasını istedi.



Cumhuriyet savcısının da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istediği duruşma, öldürülen Can Görkem Bayraktar'ın müşteki babası Tuncay Bayraktar'ın bulunmaması nedeniyle Kasım ayına ertelendi.

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