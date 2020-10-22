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Haberler Yaşam Eski kocasını tüfekle vurdu

Eski kocasını tüfekle vurdu

Eski kocasını tüfekle vurdu
Giriş Tarihi: 22.10.2020

AKSARAY'DA 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden Mehmet B. (24), karısı Özlem T. (23) tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Mehmet B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılırken Özlem T. gözaltına alındı. Özlem T. sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

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