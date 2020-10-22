Eski kocasını tüfekle vurdu

AKSARAY'DA 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden Mehmet B. (24), karısı Özlem T. (23) tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Mehmet B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılırken Özlem T. gözaltına alındı. Özlem T. sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.
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