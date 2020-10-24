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Haberler Yaşam 112’yi bir ayda 4449 kez arayan var!

112’yi bir ayda 4449 kez arayan var!

112’yi bir ayda 4449 kez arayan var!
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi, 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon 600 çağrıyı karşılarken, bunların 928 binini asılsız ihbar ve gereksiz arama oluşturdu. 112'yi 1 ayda 4 bin 449 kez arayarak "Maske takayım mı?", "Hava durumu nasıl?" gibi sorular yönelten kişiye ise 772 lira para cezası uygulandı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Özellikle pandemi sürecinde çağrı yoğunluğu, bu gereksiz aramalar yüzünden daha da artmıştır. 112 hattını gereksiz yere meşgul eden 57 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 386'şar TL para cezası kesilmiştir. Gereksiz yere meşgul edilen telefonlardan dolayı, gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağdur edildiği unutulmasın" denildi.

CÜNEYT HASÇELİK

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