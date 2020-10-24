Ailece yakın tarihe yolculuk

İZMİR ATATÜRK EVİ MÜZESİ

İzmir Alsancak'ta 1. Kordon (Atatürk Caddesi) üzerinde yer alan İzmir Atatürk müzesi 1875 -1880 yılları arasında halı tüccarı Takfor tarafından ev olarak inşa ettirilmiştir. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında Atatürk şahsi çalışmalarını bu evde yürütmüştür. 1930- 1934 yılları arasında Atatürk her İzmir'e gelişinde bu evde kalmıştır. 13 Mayıs 1988'de bu ev Atatürk müzesi olarak hizmete açılmıştır. Osmanlı ve levante mimarisi karışımından meydana gelen neoklasik tarzda yapılan bu bina zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Binanın birinci katında Atatürk'ün kullanım odaları bulunmaktadır.





DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ-KÜTAHYA

KÜTAHYA ili, Dumlupınar ilçe sınırında bulunan Dumlupınar Şehitliği, her Türk vatandaşın mutlaka gezip görmesi gereken bir tarihi yapıdır. Bildiğiniz üzere Başkomutanlık Meydan muharebesi 26 Ağustos 1922 yıllında Afyonkarahisar'da başlamış. 30 Ağustos 1922 yıllında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanmıştır. Kültür turizm bakanlığı zaferin 70.yıllında burada bir şehitlik yapmaya karar verir. Şehitlik, Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, Namazgah ve Şadırvan'dan oluşmaktadır.



CUMHURİYET EĞİTİM MÜZESİ-İSTANBUL

CUMHURİYET Eğitim Müzesi, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet Mahallesinde bulunur. Bu müze de Cumhuriyet Dönemine ait çok sayıda yazı ve görseller bulunmaktadır. Bu eğitici müzeye çocuklarınızla birlikte gelmenizi tavsiye ediyorum.



CUMHURİYET TARİHİ MÜZESİ-ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR ilimizin Odunpazarı semtinde bulunan Cumhuriyet Tarihi Müzesi kesinlikle herkesin gidip ziyaret etmesi gereken tarihi bir müzedir. Bu müzede Cumhuriyet tarihini yazı, Görsel ve maketlerle anlatmaktadır. Buraya giderseniz Cumhuriyet tarihi hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz



KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ (I.TBMM BİNASI)-ANKARA

BAŞKENT Ankara'da yer alan Eski Meclis Binası 1920 yılında açılmıştır. Birinci meclis olarak inşa edilen eski meclis binası günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılmaktadır. 1961 yılından beri müze olarak hizmet veren eski meclis binası içinde birçok tarihi eser bulunmaktadır. Birçok bölümden oluşan Kurtuluş Savaşı Müzesinde; Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ve Kurtuluş Savaşı'na ait birçok eşya, tablo ve doküman görebilirsiniz.



Melih DEMİRTAŞ