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Buharkent’e iki spor tesisi kazandırılacak

Buharkent’e iki spor tesisi kazandırılacak
Giriş Tarihi: 24.10.2020

BUHARKENT Belediye Başkanı Mehmet Erol, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'dan müjdelerle döndü. Başkan Erol, Aydın'ın Buharkent ilçesine iki spor tesisi kazandıracaklarını açıkladı. Her alanda Buharkent'i hak ettikleri noktaya taşıyacaklarını kaydeden Başkan Erol, "Aydın milletvekillerimizle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştük. İlçemizdeki Feslek ve Gelenbe mahallelerine 2 ayrı spor tesisi yatırımı için destek aldık. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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BUHARKENT'E hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Başkan Erol "Biz halka hizmet hakka hizmet düsturu ile yola çıktık. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi ile de Buharkent'e yapmak istediğimiz birçok projelerimizi anlattık ve kendisinden destek sözü aldık" dedi.

MEHMET KAVAS

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