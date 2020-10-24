İki babası da üzdü!

Kendisini sürekli döven ve yediği dayak yüzünden gözünde hasar oluşan 39 yaşındaki gözlük firması sahibi Çağlar Buğday'ın hayatı, ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan babasının "Sen benim öz oğlum değilsin. Hakkını helal et" sözü ile bir anda alt üst oldu. Annesi de üvey babasının sözlerini doğrulayınca, Çağlar Buğday öz babasının Eskişehirli gayrimenkul zengini iş insanı Cihat Kolca olduğunu öğrenince dava açtı. İşadamı Kolca oğlu olduğunu kabul etmedi ancak İzmirli genç DNA testi ile 99.99'ya babasının Cihat Kolca olduğunu ispatladı.

MASRAFLARI ÖDETTİ

Kolca soyadını alan genç adam, 39 yıl sonra gerçek babası olduğunu öğrendiği Cihat Kolca'yı babalığı benimsemediği için mahkeme kararı ile 75 bin TL'lik tazminata mahkum ettirdi. Tazminatı ödememek için mahkeme sürecinde üzerine kayıtlı 15 gayrimenkulü başkalarına sattığı öne sürülen işadamı baba Cihat Kolca, bu kez Yargıtay'dan gelen kararla şoke oldu. Yargıtay, oğluna karşı kaybettiği tazminata itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıyan babanın hem tazminatı hem de DNA masraflarını ödemesine hükmetti.





"SÖKE SÖKE ALACAGIZ"

ÇAĞLAR Kolca'nın avukatı Varol Turbay, "Cihat Kolca'nın Eskişehir'deki 15'e yakın lüks daireyi 10-15 gün gibi aralıklarla çok komik, 30-40 bin gibi rakamlara satarak mal kaçırma operasyonu yaptığını tespit ettik. Bu satışların iptali için İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Mahkeme bu satışların incelenmesi ve araştırılmasına karar verdi. Bu daire satışlarında, mahkeme zoruyla evlatlığı kabul ettiren Çağlar Kolcu'nun da hakkı var. Söke söke alacağız" dedi.

Üvey baba Mustafa Buğday



EVLENME VAADİ İLE KANDIRMIS

AVUKAT Varol Turbay, merhum anne Canan Buğday'ın yıllar önce işadamı Cihat Kolca tarafından evlenme vaadi ile kandırıldığını ve bu süreçte hamile kaldıktan sonra, çocuğu düşürmek için iki kez intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Turbay, bu girişimlerden ikisinde de ne anneye ne de bebeğe bir şey olmadığını ve bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini öğrendiklerini dile getirdi.



Öz baba Cihat Kolca



"BEN İKİSİ GİBİ DE OLMAYACAGIM"

DNA testi ve tüm delillere rağmen kendisini kabul etmeyen Cihat Kolca'yı asla baba demeyeceğini belirten Çağlar Kolcu ise, "Bazen düşünüyorum da, şu yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi. Antalya'da yaşayan gözlük şirketi sahibi Mustafa Kolca "Ben asla ne öz babam, ne de üvey babam gibi olmayacağım. Onlar kötü birer örnek. Ben çocuğu ile arkadaş ötesi bir baba olacağım" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL