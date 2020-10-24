Karantinadan kaçış

Koronavirüs tanısı konulan Bihter H., karantina ihlali yapınca yurda yerleştirildi. İş insanı Ümit H.'nin kızı olduğu öğrenilen Bihter H. babasını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Ümit H. emekli polis memuru Hakan Z. ile kebapçı Mehmet C.'yi yanına alarak yurda gitti. Emekli polis memuru Hakan Z., yurt görevlilerine iş insanı baba Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı. Görevlileri azarlayan ve yaşanan arbedede genç kızı da araca bindirerek hızla uzaklaşan zanlılar, kısa sürede izlerini kaybettirdi. Kimliği belirlenen şüphelilerden Hakan Z. ve Mehmet C. gözaltına alınırken, baba ile kızının ise il dışına kaçtığı öğrenildi.