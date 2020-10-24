Yunus’un son bakışı ablasına miras kaldı

23 Ekim 2011'de meydana gelen Van depreminde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Yunus Geray ise 7.2'lik depreme ödevlerini yapmak için gittiği internet kafede yakalandı.

EĞİTİM HAYATINA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Yıkılan binadan sağ kurtulan ve o sırada çekilen fotoğrafıyla depremin sembolü olan Yunus, enkazdan çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Yunus Geray'ın hayalleri yarım kaldı ancak son bakışı ablasına miras kaldı. Yunus'un o dönemde 15 yaşında olan ve maddi imkansızlıklardan ötürü okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan ablası Sibel Geray, İzmir Ticaret Borsası'nın destekleriyle İzmir'de okutuldu. 24 yaşındaki Sibel Geray, ilk olarak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi El Sanatları Bölümünü bitirdi, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümünü kazandı. 2. sınıfta okuyan Geray, aynı zamanda açıktan Adalet Bölümünü okuyor, bir yandan da tıbbi sekreterlik kursu görüyor.



AİLESİ DE DESTEKLEDİ

İzmir'e gelmeden önce oldukça endişeli olduğunu anlatan Sibel Geray, "İzmir Ticaret Borsası gelip beni İzmir'de okutmak istediğini söyledi. Ben ailem beni İzmir'e göndermez diye düşünüyordum. Koca şehir, olmaz diye düşündüm. Aile konusunda çok şanslıymışım, ailem 'okumak istiyorsan git' dedi. Ben okul bittikten sonra da İzmir'de çalışmak istiyorum. Çünkü beni hayata bağlayan şey bu şehir ve bu şehrin insanları. İlk geldiğimde 'yapamam' dedim. Babam 'sen yaparsın' dedi ve yaptım. Kendimi güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.