Gizli kahraman kuersetin

Bağışıklık sistemini sizin için çok ayrıntılı araştırıyor ve anlatıyorum. Bu haftaki konumuz ise yine bağışıklığımızı güçlendirmeye yarayan kuersetin. Gün içinde vücut hücrelerine ve bağışıklık sistemine saldıran serbest radikallere çokça maruz kalıyoruz. Serbest radikallerin neden olduğu zararlı etkiden korunmak için ise antioksidanların tüketimi oldukça önemli hale geliyor. Flavonoidler sebze, meyve, tahıl, çay ve şarapta bulunan bitki bileşenleridir ve antioksidan faaliyet gösterirler.



KIZARTINCA KAYBOLUYOR

Bugünkü yazımızın asıl kahramanı kuersetin ise diyette en fazla bulunan flavonoid olarak karşımıza çıkıyor. Kuersetin serbest radikalleri temizlediğinden, yapılan araştırmalarda kanser ve ateroskleroz gibi hastalıkların önlenmesinde yardımcı olabileceği ve bir dizi hastalık ve durumun temel nedeni olarak görülen kronik inflamasyonu azaltabileceği yönünde sonuçlar olduğu düşünülmektedir. Beslenmede en zengin antioksidanlardan biri olarak kabul edilen kuersetin, serbest radikal hasarına, yaşlanmanın ve iltihaplanmanın etkilerine karşı savaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Bir insanın çeşitli besin kaynakları aracılığıyla günlük olarak 10 ila 100 mg kuersetin aldığı tahmin edilmektedir. 500 mg ile kuersetin yaklaşık 100 g taze kırmızı soğanda bulunabilir. Besinleri hazırlama ve depolama, kuersetin konsantrasyonlarını etkileyebilir. Kızartma veya kaynama yöntemine maruz kalarak hazırlanmış olan besinler daha düşük kuersetin seviyesine sahiptir. Kaynama, kaynar suya sızan kuersetin bozulmasıyla en çok azalmaya neden olur. Kuersetin kaybının derecesi ise besinden besine farklılık göstermektedir.



KUERSETİN İÇİN NELER TÜKETİLMELİDİR?

■ Soğan

■ Biber

■ Çilek, kiraz, vişne

■ Kırmızı elma

■ Kırmızı üzüm

■ Narenciyeler (portakal, mandalina, greyfurt, ...)

■ Domates

■ Kuşkonmaz

■ Brokoli

■ Lahana

■Çay (yeşil ve siyah)

ORGANİK OLANIN GÜCÜ

Yapılan bir araştırmada besinlerin depolanma şeklinin kuersetin içeriğini etkilediği bulunmuştur. Örneğin; soğan, depolamanın ilk 12 günü içinde kuersetin içeriğinin yüzde 25 ila yüzde 33'ünü kaybedebilir. Çileğin ise kuersetin içeriği 9 ay -4 derecede saklandığında yaklaşık yüzde 32 oranında artar. Bunun yanı sıra besinlerin yetişme koşulu da kuersetin içeriğini etkilemektedir. Organik tarım yöntemi ile yetiştirilen domateslerin, ticari olanlara göre kuersetin içeriği yüzde 79 daha fazla olarak bulunmuştur.



DOKTORUNUZA MUTLAKA DANIŞIN

Unutulmamalıdır ki kuersetin alımınızı arttırmak için beslenmenizde kuersetin içeren besinlere daha geniş yer vermeniz en sağlıklı yoldur. Antibiyotikler ve tansiyon ilaçları ile etkileşime girme riski olan kuersetini takviye olarak kullanacaksanız, hekiminiz ile bunu paylaşmanız ve onun görüşünü almanız oldukça önemlidir. Takviye olarak alınan kuersetinin emiliminin artması için C vitamini veya bromealin gibi bileşiklerle tüketilmesi önerilmektedir.

VÜCUT İÇİN FAYDALARI NELER?

■ Laktoz, yumurta, fıstık, balık, buğday, kabuklu deniz ürünleri, kabuklu yemişler ve soya alerjik besinler olarak bilinmektedir. Immünoglobulin E (IgE), alerjik tepkileri tetikleyebilir. Kuersetin, IgE alerjik yanıtlarının güçlü bir bastırıcısıdır ve bu nedenle, IgE aracılı besin alerjilerini tedavi etmek için alternatif bir ilaç olarak kullanılabileceği yönünde araştırmalar mevcuttur.

■ İltihap durumları; hastalıklar, yaralanmalar ve stres halinde vücudun verdiği doğal bir tepkidir ve vücudun iyileşmesine yardımcı olur. Kuersetin, iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla ilgili hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada kuersetinin akut ve kronik inflamasyonu azalttığı sonucuna varılmıştır.

■ Kuersetin ve diğer flavonoidlerden zengin bir beslenme tarzına sahip olmanın kanser riskini azalttığına dair araştırmalar mevcuttur. Kuersetin antikanser özelliği ile tümör büyümesini ve kanserli hücrelerin yayılımını durdurabilir.

■ Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde sebze ve meyveden zengin diyet ön plandadır. Bu besinler de yüksek kuersetin içermeleri ile kalp krizi riskini azaltabilir. Yapılan bir araştırmada, kuersetinin kan damarlarının sağlığını koruduğu ve kan akışını iyileştirdiği gösterilmiştir. ABD Kalp Derneği ise yürüttüğü bir çalışma sonucunda kuersetin takviyelerinin tansiyonu düşürücü etkisi olduğunu belirlenmiştir.

■ Yapılan araştırmalar, kuersetinin antioksidan özelliklerinin, alzheimer hastalığı ve demans gibi dejeneratif beyin hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM