KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

KPSS önlisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan memur adaylarının kimine göre kolay bir sınav iken kimisi de sınavda oldukça zorlandı. Sınavın bitmesinin ardından adaylar merakla soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den açıklama geldi ni? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adayların merakla beklediği KPSS önlisans soruları ve cevaplarının önümüzdeki 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS önlisans sınavın süresi 130 dakika olacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle KPSS önlisans sonuç tarihi paylaşıldı. 2020 yılı takvimine göre KPSS önlisans sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak.