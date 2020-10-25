Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

MARİA İLE MUSTAFA 8. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ