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Haberler Yaşam Yorgun cilde kahve maskesi

cilde maskesi

Yorgun cilde kahve maskesi
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Yorgun görünümlü bir cilt, rahatlatıcı bir kahve maskesi ile dakikalar içinde yumuşak, parlak ve pürüzsüz olacaktır. birar kaşık kahve telvesi, esmer şeker, zeytinyağı ve balı iyice karıştırın. Yüzünüze ve boynunuza hafifçe masaj yaparak ince bir tabaka halinde sürün. Kuruyana kadar bekleyip ılık suyla durulayın. Haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

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