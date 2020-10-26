İki kardeş evlerinde çıkan yangında öldü

SAKARYA'NIN Geyve ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, hayatını kaybetti. Yörükler Mahallesi'nde önceki gün Fatih Topçu'ya ait 2 katlı evde yangın çıktı. Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba Fatih Topçu ile çocukları Ömer Hamza (10) ve Eymen Topçu'yu (7) kurtardı. Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.