Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM CANLI İZLE