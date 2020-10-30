Dr. Hozer’in kaleminden “Pandemik ve Nonpandemik Yazılar”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer'in 10 yıl boyunca çeşitli gazetelerde yazdığı 118 makaleden oluşan "Pandemik ve Nonpandemik Yazılar" isimli eseri kitapseverlerle buluştu.



GENİŞ BİR YELPAZEDE

İEÜ Medical Park Hastanesi lobisinde gerçekleşen kitabın ilk imza gününe katılım yoğundu. "Pandemi Ekonomisi, Avrupa Birliği Kuruluşu, Davos'ta Ne Konuşuldu?" gibi geniş bir yelpazede öznel ve bilimsel konuları kaleme aldığı kitabı ile ilgili bir veren Dr. Zeki Hozer, "Gazetelerde köşe yazılarının bir dinamiği vardır. Ben de yazılarımda bir yıl içinde yıllık ajanda da yer alan ve sağlıkla ilgili günleri temel alan bir yazma algoritmi oluşturdum. Bunun dışında güncel konular ile son zamanlarda yaşadığımız küresel pandemi için de birçok yazı kaleme aldım" dedi.

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