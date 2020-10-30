Göz hastalıklarının tedavisinde Avrupa standartları İzmir’de

Göz Hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Op. Dr. Melih Türe 2004 yılında bir araya gelerek Bayraklı Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi'ni kurdu. Hatay ve Gaziemir'le birlikte üç merkezde sağlık hizmetlerine devam ettiklerini belirten Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "NASA'nın astronotları için uygun gördüğü İDesing ve İLasik sistemini Türkiye'ye ilk getiren kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Helvacıoğlu, "Hayata Yeni Bir Bakış' sloganıyla 7'den 70'e bu sisteme uygun olan herkesi 'kartal gözü' olarak bilinen çözünürlüğü yüksek görüşe kavuşturuyoruz. Merkezlerimiz de kullanılan sistemlerin Dünyada ve Avrupa'da referans olmuş markalar olmasına özen gösteriyoruz" diye konuştu. Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:



İ-LASIK LAZER

Tıpkı özel bir terzide kıyafet diktirir gibi tamamen kişiye özel bir tedavi yöntemidir. İLasik, lazer teknolojisi, bıçaksız cerrahi, kişiye özel tedavi ve göz tanıma sisteminin bileşimidir. NASA'nın astronotları için uygun gördüğü tek tedavi yöntemi ile hastalar gözlüklerine veda ediyor. İLasik, orta seviyeden ileri seviyeye kadar uzağı görmeme, yakını görmeme ve her türlü astigmatizma da dahil olmak üzere birçok görme bozukluğuna yönelik kişisel düzeltme sağlamak için Amerika'nın saygın sağlık kontrol komitesi olan FDA tarafından onaylanmış bir tedavi yöntemidir. Bugüne kadar kullanılan sistemlerde bıçaksız ameliyatlar denildiğinde, fako ameliyatları bıçaksız olarak yapılıyor deniliyordu fakat sonuçta mutlaka göze girişler elmas bıçakla ya da özel bir takım enstrümanlarla yapılmaktaydı.



YÜZDE YÜZ BIÇAKSIZ CERRAHİ

Şimdi ise artık 'Kateris' dediğimiz ileri teknoloji olan robotik cerrahide tam bıçaksız ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu sistemde özellikle yakın görme problemi olan hastaların gözlüklerinden kurtulmalarını sağlanabiliyor. Ayrıca kişi astigmattan da kurtulabiliyor. Ameliyat anında hem katarakt alınır hem de astigmat sıfırlanabiliyor.

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