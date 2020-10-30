Göz kapağı estetiği hakkında merak edilenler

Anadolu Cerrahi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç alt ve üst göz kapağı estetik ameliyatları hakkında merak edilen soruları cevapladı. Op. Dr. Rahmi Evinç, "Gözleriniz yüzünüzde en dikkat çeken estetik ünitedir. Bu nedenle göz çevresinde ve göz kapaklarında oluşan değişiklikler tüm yüzünüzün güzelliğine etki etmektedir. Genetik nedenler, uzun süreli güneşe maruziyet, yaşlanma ve benzeri nedenlerle göz kapaklarında oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı ve yorgun görünmenize neden olabilmektedir. Bu durumda blefaroplasti uygun tedavi yöntemidir." dedi.



DAHA İYİ GÖRÜNÜM SUNAR

Göz kapaklarında sarkma, torbalanma ve yağlanma olan hastalara uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Op. Dr. Rahmi Evinç, "Kimi zamanlarda genç bireylerde de üst ve alt gözkapaklarında sarkma ve yağlanma olabiliyor. Yaşından bağımsız olarak her türlü hastaya uygulanabilir. Özellikle ileri yaşlarda güneşin ve yaşlanmanın da verdiği etkiler ile oluşan sarkma ve yağlanmalar blefroplasti sayesinde çözüme kavuşmaktadır. Bu ameliyat ile hastalar daha genç daha güzel ve estetik görünmeleri sağlanabilmektedir" diye konuştu. Alt ve üst göz kapağı estetiği ameliyatlarının iki ana başlık altında ele alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Rahmi Evinç, "Üst göz kapağındaki ameliyat klinik şartlarında, lokal anestezi altında, uyanık bir şekilde sohbet ederek bir saatte yapılabilmektedir. Ameliyattan sonra hastalar evlerine gidebiliyor. Evde başının altına birkaç yastık desteği ile dinlenmeleri yeterli. Birkaç gün içerisinde günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Alt göz kapağı ameliyatlarında ise sedasyon, uyutma gerekir. Ameliyat yaklaşık 1 buçuk 2 saat sürer. Ameliyattan sonra hastaneden 2 saat kadar uyanma ve dinlenme evresinden sonra hastalarımız aynı gün içinde taburcu edilir. İyileşme süreci ise çoğunlukta 1 Dr. Rahmi Evinç haftadır" dedi.

DİĞER