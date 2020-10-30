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Obezite cerrahisi sonrası estetik ameliyatlar

Obezite cerrahisi sonrası estetik ameliyatlar
Giriş Tarihi: 30.10.2020
EKOL Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Melikoğlu, obezite cerrahisinden faydalanan hastalar için estetik cerrahinin, adeta tedavinin devamı olduğunu söyledi.

İDEAL ZAMAN ÖNEMLİ
OP. Dr. Melikoğlu, "Obeziteye bağlı genişleyen deri, kilo verince aynı oranda sıkılaşamaz ve sarkıklıklar oluşur. Obezite cerrahisi sonrası estetik ameliyat, kişinin yaşam kalitesini arttırır" dedi. Sarkmaları gidermek için yapılacak ameliyatın bu kişilerin kilo vermeyi tamamladıktan sonra yapılması gerektiğini belirten Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, "Hastaların en az 6 ay boyunca kilosu sabit olmalıdır. Obezite cerrahisinden sonra estetik ameliyatlara başlama süresi genellikle en az 1 buçuk yılı bulmaktadır" dedi. Melikoğlu, "Obezite cerrahisi sonrası gerekebilecek estetik ameliyatlar vücudun bölgelerine göre planlanır. Bunlar: yüz germe, boyun germe, kol germe, sırt germe, meme dikleştirme, jinekomasti (erkekte meme büyüklüğü), karın germe, vücut germe (body lift), uyluk (iç bacak) germedir" diye konuştu.

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