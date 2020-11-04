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Bakan Kurum yapımına başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesinde yapımına başlanan konteyner kentte inceleme yaptı. Adalet Mahallesi’nde yapımına başlanan konteyner kentin kurulacağı alana giden Kurum, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04.11.2020, 16:16