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Kültür ve 'ndan ""

Kültür ve , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ’ün vefatının 82’nci yılında "" düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Galata Kulesi'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'nin 15 ilindeki salonlarda açılacak sergide, Büyük Önder Atatürk'ün birbirinden özel fotoğrafları yer alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi

AA

08.11.2020, 10:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel, 10 Kasım'da 15 ilde ziyarete açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze törenine ait görsellerin yer aldığı sergi, Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde görülebilecek.

Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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