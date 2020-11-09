Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 9 Kasım Pazartesi Müge Anlı full izle

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Anne Kadriye Hanım ve kız kardeş Rukiye stüdyoda. 4 gündür haber alınamıyor. 21 yaşındaki Gülsüm'ün 3 ayrı birlikteliğinden 3 çocuğu olan Beytullah'ın kaçırdığı düşünülüyor. Beytullah'ın eşinin de kendisine ulaşamadığı, aynı gün ortadan kayboldukları söylendi. Beytullah'ın kardeşi Ferdi Bey yayına bağlandı. Gülsüm'le aynı gün kayboldukları için kendisinin de Beytullah'ın kaçırdığını düşündüğünü söyledi. Beytullah'ın eşi Hüsniye yayına bağlandı. İki üç gün öncesinden şüphelendiğini söyledi. "Ben yandım Allah onu da yaksın"dedi. Kendisinin okuyamadığını ama çocuklarının okumasını istediğini söyledi. Seren yayına bağlandı. Bu işleri, amcasının yaptırdığını söyledi. Zorla, banyoya kilitlendiğini söyledi. Bütün köylünün bildiğini söyledi. Annesi, karşı geldiği için annesinin dayak yediğini söyledi. babasının, kendisini amcasına bıraktığını söyledi. Babasının, kendisini sokakta dövdüğünü, zorla teyzesinin oğluyla evlendirmeye çalıştığını belirtti. Bu işleri, döverek yaptırıldığını anlattı. Hiç yalnız kalamadığı için polise gidemediğini, yurtta büyüdüğünü bu nedenle kadın sığınma evini de istemediğini söyledi. Salim Bey, kendisini dolandıranın Sedat Bey(Gül Hanım'ın eşi) olduğunu söyledi. Sedat Bey, iddiaları reddetti. Salim'in Seren'e kendisinin yüzük aldığını anlattı. Her iki taraf iddiaları reddetti. Sedat, iki sefer geldiklerini anlattı. Müge Hanım, neden geldiklerinde kızla onu odaya kapattıklarını sordu. Geleneğe uymadığını belirtti. Sedat, amacının normal bir evlilik yaptırmak olduğunu söyledi. Seren, olayların amcasının anlattığı gibi olmadığını söyledi. Seren, şu an kız arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yayın, sessize alındı. Seren, kendisine yeni bir hayat kuracağını, babasının evine dönmeyeceğini söyledi. Komşu köyde çifte ait bir halının bulunduğu belirtildi. Fasulye bahçesinde de Zeliha Uysal'a ait gözlük bulundu. Halı ve gözlüğün incelendiği söylendi. Komşu köy, Genç Ali köyünde bulunan halı aile tarafından doğrulandı. Hacer, halının yüzde yüz kendilerine ait olduğunu belirtti.