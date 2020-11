Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den flaş açıklama! Okullar kapanacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır" dedi.



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin her bölgesinde vakaların arttığını, yeni vakaların yüzde 40-50'sini İstanbul'dakilerin kapsadığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelirler. Kurallara uyulmazsa restoranlar olabilir, tiyatrolar olabilir, sinemalar olabilir, kafeteryalar olabilir, kapalı alan her yerde Türkiye'de de vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkacaktır. Eğer önlemler alınmaz ise kurallara uyulmaz ise taşıma sisteminde, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde, barlarda, spor salonlarda, yüzme alanlarında her yerde insanların bir arada olduğu yakın temas sağladığı her yerde, maskenin takılmadığı, hijyenin sağlanmadığı, mesafeye uyulmadığı dönemlerde artacaktır" diye konuştu.





'ÇOCUKLAR ÇOK AZ BULAŞTIRIYOR'

Prof. Dr. Tezer, Avrupa'da ekim ayının sonuna doğru kısıtlamaların geldiğine; ancak okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çekti. Türkiye'de de okulların kademeli olarak açıldığını belirten Porf. Dr. Tezer, "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler. Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor" dedi.





'ÇOCUK DÜZELENE KADAR EVDE KALSIN'

Ailelere büyük iş düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Burada pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik var ise lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Eğer çocuğun ateşi varsa burnu akıyorsa ishali varsa kas ağrıları varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler. Yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp muayene ettirsinler ya da evde izlesinler. Çocuk düzelene kadar evde kalsın. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir" diye konuştu.



'BULAŞICILIK KAT SAYISI ARTMIŞ DURUMDA'

Prof. Dr. Tezer, koronavirüsün sürekli mutasyona uğradığını ve zaten mutasyona uğramak için müteahhit olan bir virüs olduğunu söyledi. Bu mutasyonun her zaman kötü anlamda ya da iyi anlamda olmadığına dikkat çeken Tezer, "Mutasyona uğraması aşı çalışmasında önemli. Çünkü ürettiğiniz o tip aşıda etkinliği olmayabilir. Ancak açıklamalar bu mutasyonların aşı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı yönünde. Mutasyona uğrayabilir, bulaşıcılığı artabilir ki şu günlerde bulaşıcılık kat sayısı da artmış durumda. Avrupa'da, Amerika'da özellikle son 15 gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görebiliyoruz. Bu vaka artışlarının olmasıyla Avrupa'da gece belli bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasaklanması, bazı ülkelerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bazı ülkelerde de lokal bölgeleri kapsayacak şekilde kısıtlamalar geldi" dedi.

DHA