  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı

Bir yıllık evli çifti ayırdı

Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) öldü, eşi Fatih Yarbaş (30) yaralandı. Kaza önceki akşam Kumluca'nın Temel Eğitim mahallesinde yaşandı. İzzet E. yönetimindeki 34 REG 22 plakalı otomobil, Fatih Yarbaş'ın kullandığı 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasındaki eşi Ayşe Yarbaş yola savruldu.

AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE
Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Ayşe Yarbaş, kazada olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan eşi ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yaralar bulunan Fatih Yarbaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş'ın kask takmadığı belirtilirken, bir sitede çalışan çiftin bir yıllık evli oldukları, Güzören mahallesinde oturan Ayşe Yarbaş'ın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi. Kaza sonucu şoka giren ve 200 metre sonra durabilen araç sürücüsü İzzet E. ise gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA