Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) öldü, eşi Fatih Yarbaş (30) yaralandı. Kaza önceki akşam Kumluca'nın Temel Eğitim mahallesinde yaşandı. İzzet E. yönetimindeki 34 REG 22 plakalı otomobil, Fatih Yarbaş'ın kullandığı 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasındaki eşi Ayşe Yarbaş yola savruldu.

AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE

Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Ayşe Yarbaş, kazada olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan eşi ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yaralar bulunan Fatih Yarbaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş'ın kask takmadığı belirtilirken, bir sitede çalışan çiftin bir yıllık evli oldukları, Güzören mahallesinde oturan Ayşe Yarbaş'ın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi. Kaza sonucu şoka giren ve 200 metre sonra durabilen araç sürücüsü İzzet E. ise gözaltına alındı.