Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 10 Kasım Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 10 Kasım Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Anne Kadriye Hanım ve kız kardeş Rukiye stüdyoda. 4 gündür haber alınamıyor. 21 yaşındaki Gülsüm'ün 3 ayrı birlikteliğinden 3 çocuğu olan Beytullah'ın kaçırdığı düşünülüyor. Beytullah'ın eşinin de kendisine ulaşamadığı, aynı gün ortadan kayboldukları söylendi. Beytullah'ın kardeşi Ferdi Bey yayına bağlandı. Gülsüm'le aynı gün kayboldukları için kendisinin de Beytullah'ın kaçırdığını düşündüğünü söyledi. Beytullah'ın eşi Hüsniye yayına bağlandı. İki üç gün öncesinden şüphelendiğini söyledi. "Ben yandım Allah onu da yaksın"dedi. Kendisinin okuyamadığını ama çocuklarının okumasını istediğini söyledi. Seren yayına bağlandı. Bu işleri, amcasının yaptırdığını söyledi. Zorla, banyoya kilitlendiğini söyledi. Bütün köylünün bildiğini söyledi. Annesi, karşı geldiği için annesinin dayak yediğini söyledi. babasının, kendisini amcasına bıraktığını söyledi. Babasının, kendisini sokakta dövdüğünü, zorla teyzesinin oğluyla evlendirmeye çalıştığını belirtti. Bu işleri, döverek yaptırıldığını anlattı. Hiç yalnız kalamadığı için polise gidemediğini, yurtta büyüdüğünü bu nedenle kadın sığınma evini de istemediğini söyledi. Salim Bey, kendisini dolandıranın Sedat Bey(Gül Hanım'ın eşi) olduğunu söyledi. Sedat Bey, iddiaları reddetti. Salim'in Seren'e kendisinin yüzük aldığını anlattı. Her iki taraf iddiaları reddetti. Sedat, iki sefer geldiklerini anlattı. Müge Hanım, neden geldiklerinde kızla onu odaya kapattıklarını sordu. Geleneğe uymadığını belirtti. Sedat, amacının normal bir evlilik yaptırmak olduğunu söyledi. Seren, olayların amcasının anlattığı gibi olmadığını söyledi. Seren, şu an kız arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yayın, sessize alındı. Seren, kendisine yeni bir hayat kuracağını, babasının evine dönmeyeceğini söyledi. Komşu köyde çifte ait bir halının bulunduğu belirtildi. Fasulye bahçesinde de Zeliha Uysal'a ait gözlük bulundu. Halı ve gözlüğün incelendiği söylendi. Komşu köy, Genç Ali köyünde bulunan halı aile tarafından doğrulandı. Hacer, halının yüzde yüz kendilerine ait olduğunu belirtti.