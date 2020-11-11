‘Kızımız can çekişirken başında sigara içmişler’

Isparta'da erkek arkadaşının göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü Gamze Esgicioğlu'nun (23), Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının can çekişirken kan izlerinin silinip, kanlı kıyafetleri değiştirilerek intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti. Baba Mehmet ve anne Ümmihan Esgicioğlu, olaydan 45 dakika sonra 112 Acil'in arandığını, o sırada şüphelilerin sigara içtiklerini anlatarak, "Erken müdahale olsaydı, kızım yaşayacaktı. Kızımı göz göre göre ölüme terk etmişler. Hak ettiklerin cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü mezunu Gamze Esgicioğlu, Isparta'da 13 Ekim günü erkek arkadaşı Hasan Bölüm (24) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Bölüm tutuklanırken, arkadaşı Muharrem Kökçıkaran (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER'

Gamze'nin her gün kendisini görüntülü aradığını ancak olay günü aramadığını anlatan çiftçi baba Mehmet Esgicioğlu, "O gün ölümünü haberlerden duyduk, dünya başımıza mıza yıkıldı. Zanlıların ifadelerini öğrenince, kızımın hunharca öldürüldüğünü öğrendik. Hasan Bölüm ifadesinde, kızımın bıçakla saldırdığını, kendisini korumak için elini çevirdiğinde saplandığını söylemiş. Kızım kanlar içinde yatarken taytını çıkarıp, karşı dairedeki Muharrem Kökçıkaran'ın çamaşır makinesine atmışlar. Evdeki kan izlerini silmişler. Muharrem Kökçıkaran eve geldiğinde kızım canlıymış, henüz ölmemiş, hatta su bile istemiş. Onu vahşice ölüme terk etmişler" dedi.

Sebahattin ALP