24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Marmaris Çiftlik Koyu'nda ise karadan ulaşım olmayan bir mevkide mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.





