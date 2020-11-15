Bakan Koca’dan uyarı: Maskeniz burun altında sizi korumaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskesini burnu açıkta kalacak şekilde kullanan vatandaşları uyardı. Koca, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Korona virüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın"