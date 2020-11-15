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Haberler Yaşam Bakan Koca’dan uyarı: Maskeniz burun altında sizi korumaz

’dan uyarı: Maskeniz burun altında sizi korumaz

Bakan Koca’dan uyarı: Maskeniz burun altında sizi korumaz
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskesini burnu açıkta kalacak şekilde kullanan vatandaşları uyardı. Koca, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Korona virüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın"

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