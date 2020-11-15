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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

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ile 11. ! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ve Mustafa dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından ' izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa izleme adresi...

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

15.11.2020, 20:33

Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır. İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır. Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir. Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir? İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

MARİA İLE MUSTAFA 11. YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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