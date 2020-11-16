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Haberler Yaşam Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer!

kadrosuna bomba transfer!

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer!

16.11.2020, 12:28

Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34'üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?

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