Mars projesi vasiyete takıldı

Kuşadası Belediyesi'nin ilçede turizme doping yapmak için hazırladığı, hatta Space X ile Tesla firmalarının sahibi olan dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'a da sunulacağı açıklanan "Mars Colony" projesi vizyona çıktı. Ancak, ABD'li ünlü bilim adamı Martin Halliwell'in katılımıyla şov yapılarak tanıtılan projenin yapılacağı arsanın 1939'da hastaneye gelir sağlaması şartıyla belediyeye bağışlandığı, Danıştay'ın da bu amaç dışında kullanılamayacağına dair kararı bulunduğu ortaya çıktı. Gözler şimdi belediyenin ne yapacağına çevrildi.



YENİ TANITILMIŞTI

Gelenlerin kendisini Mars'a gelmiş gibi hissedeceği 30 milyon liraya inşa edilecek tesis geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da desteğini alan CHP'li Başkan Ömer Günel, projeyi ABD'li bilim insanı Martin Halliwell'in de katılımıyla tanıttı. Kızılgezegen'de yapılan uzay çalışmalarının canlandırılacağı turistik tesiste bilim tem aparkı ve konaklama üniteleri yer alacağı belirtildi. Mars'taki tarım deneylerinden yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok farklı alternatifin yaşanabileceği tesis, 'Astronot yemek menüleri' ile gastronomi turizmini destekleyeceği kaydedildi. Tesisin konaklamanın dışında günü birlik ziyaretçilere de açılacağı ifade edildi.

'Y' VE 'Z' KUŞAĞI VURGUSU

Martin Halliwell de, "Beni çok heyecanlandıran bu projeyi daha önce birlikte çalıştığım Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a sunacağım. Bu projede yer alacağım için fazlasıyla mutluyum" dedi. Başkan Günel ise, "Projemiz dünyada ilk olma açısından literatüre geçecek. Turizm sektöründe diğer ülkelerle rekabet edebilmeniz için farklılıklar yaratmak zorundasınız. Turizmde belirleyici olan Y ve Z kuşağının turizmden neler istediğini çok iyi anladık" diye konuştu.

Mars Colony ziyaretçilerinin, tarım çalışmalarından yüzey araştırma ve uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine, hatta astronot menülerine kadar Mars'ı deneyimlemeleri amaçlanıyordu.



DANIŞTAY'IN BU KONUDA KARARI VAR

PROJENİN yapılacağı arsanın 1939 yılında eski müftü Ahmet Çıbıkçı tarafından, o dönemde belediye tarafından yönetilen hastaneye irat (gelir) sağlanması amacıyla bağışlandığı öğrenildi. Söz konusu vasiyetnamede, Hacı Feyzullah Mahallesi 653/37 parselde yer alan arsanın bağış amacı dışında kullanılamayacağı hükmü de yer aldı. Çıbıkçı'nın ölümünden sonra Kuşadası Belediyesi'nin mülkiyetine geçen 29 bin 206 metrekarelik arsa, 1996 yılında da belediye tarafından satılmak istenmişti. Dönemin meclis üyelerinden Ahmet Altunsoy'un itirazı üzerine Aydın 1. İdare Mahkemesi, arsanın satışının iptaline hükmetti. Dönemin belediye yönetimi karara itiraz edince dosya Danıştay'a taşındı. Danıştay da Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını onaylayarak, arsanın bağış amacı dışında kullanımına engel oldu.

Kuşadası turizmi açısından büyük umutlar bağlanan projenin akıbeti, belirsizliğini sürdürüyor.



İÇERİSİNDE BUTİK OTELLER YER ALACAKTI

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin bilimsel tema parkı ve butik otellerden oluşacağını söylemişti. "Tesiste Mars'taki tarım çalışmalarından yüzey araştırma ve uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan oluşturulacak" diyen Ömer Günel, ayrıca "astronot yemek menüleri" ile gastronomi turizmine de yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını vurgulamıştı.

Erhan GÜLENÇ