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Kaymakam Yılmaz: Hareketli nüfus risk

Kaymakam Yılmaz: Hareketli nüfus risk
Giriş Tarihi: 17.11.2020

BODRUM Kaymakamı Bekir Yılmaz, korona virüs uyarısında bulundu ve son günlerde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da vaka sayılarında artış olduğunu belirtti. Turizm merkezi olmaları nedeniyle bu sene ikinci konutu olan vatandaşların Bodrum'u daha güvenli gördüğü için evlerine dönmediklerini söyleyen Yılmaz, "Hareketli nüfus bizim için riskli" dedi. Herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bu süreç böyle devam eder de vakalar artarsa daha sert tedbirler gelir. Sağa sola herhangi bir sebeple giden gelen vatandaşlarımızın dikkatli hareket etmesi lazım" dedi.

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