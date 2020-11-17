Müge Anlı canlı izle 17 Kasım Salı!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.



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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Zeliha'nın ağabeyi Bünyamin Altınay'ın tutuklandığı haberi verildi. Yeğen Özcan Altınay ve diğer kardeş Kadir Özcan'ın da tutuklandığı böylelikle tutuklu sayısının üçe çıktığı ifade edildi. Huri'nin verdiği ifade de eşinin ve oğlunun gece geç saate eve gelip duş aldıklarını ve konuşmalarında cinayete ortak olduklarını duyup sorduğunda şeytana uyduk bir kere şeklindeki söylemini hatırlattı. 18.726.725 TL toplandığı açıklandı. Gaziantep, Erzurum, Mobil Aşevleri (2 tır) 2 adet mobil aşevi (küçük aşevi) Aralık ayında 1 Tır ve 3 adet Atom (mobil küçük aşevi) Devam eden aylarda 2 Tır Aşevi ve 21 adet Atom (mobil küçük aşevi) olacağı tahtadan aktarıldı. Şubat ayına kadar filonun tamamlanacağı söylendi. Toplam 33 Aşevi. Münüre Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi. Münüre Hanım sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında demir kapının sürgüsünün açık olduğunu görünce bahçeye çıktığı ve annesinin öldürülmüş olarak bulduğu aktarıldı. Yayına Münüre'nin ağabeyi Niyazi Tunçel'de katıldı. Niyazi annesinin boynunda 3 bıçak darbesi olduğunu ve oralara tampon yapıldığını bir katilin tampon yapmayacağını annesinin intihar ettiğine inandığını ifade etti. Müge Anlı katilin cesedi taşıyamamış olmasından dolayı katilin bir kadın olabileceğine işaret etti. Melihat Hanım'ın kardeşi Hayati Bey, ablasının bir sıkıntısı olmadığını ablası ile aynı mahallede yaşadıklarını ve katilin bulunmasını istediğini ifade etti. Hayati Bey yaşadıkları mahallede bazı gençlerin madde kullandığını duyduklarını ama son zamanlarda bir hırsızlık olayı olmadığını ablası ile yeğenlerinin iyi geçindiği aktardı. Makbule Hanım'ın öldürülüp domuz bağı ile bağlanıp çuvala konup çuvalının ağzının dikildiği haberi girildi. Eve giren katillerin evi talan edildiği evden değerli eşyaların aldığı belirtildi. Makbule Hanım'ın 74 yaşında olduğu ev de parasının olduğu bugün defnedileceği ifade edildi. Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.