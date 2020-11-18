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Haberler Yaşam Bir haftada 15 kadına kıydılar

Bir haftada 15 kadına kıydılar

Korkunç tabloya son cinayet de dün eklendi. ’in Aliağa ilçesinde 1 çocuk annesi birlikte yaşadığı sevgilisi Hasan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bir haftada 15 kadına kıydılar
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Türkiye'deki kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son bir haftada 8'i Ege Bölgesi'nden olmak üzere ülke genelinde toplam 15 kadın cinayeti işlendi. Farklı şehirlerde işlenen cinayetlerde 15 kadından 6'sı eşi, 4'ü eski sevgilisi, 2'si boşandığı eşi, 1'i de babası tarafından öldürüldü. 2 kadının ise faillerinin halen arandığı öğrenildi. Talihsiz kadınların 13'ünün bıçak ve silahla, birinin sevgilisi tarafından elleriyle boğularak, diğerinin de elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı.



İŞTE ÖLDÜRÜLEN KADINLAR
Cennet Tuğba Tokbaş (11 Kasım-Denizli)

Melihat Tuncel (11 Kasım-Afyonkarahisar)

Çilem Kılıç (12 Kasım-İzmir)

Emine P. (12 Kasım-Malatya)

Saadet Korkmaz (12 Kasım-İstanbul)

Hafize Günakın (13 Kasım-Muğla)

Hayriye Zorlu (13 Kasım-İzmir)

Nergüzel ile Melike Kocabıyık (13 Kasım-İzmir)

Serap Özkan (13 Kasım-Kocaeli)

Makbule Sarı (13 Kasım-Ordu)

Tülay Sivil (15 Kasım-İstanbul)

Elif Yakın (16 Kasım-Konya)

Serpil Şahin (16 Kasım-Kahramanmaraş)

Serap Çetiner (17 Kasım-İzmir)

Metin BURMALI

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